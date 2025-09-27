Uzun süredir beklenen ev kadınlarına erken emeklilik düzenlemesi için somut adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi vaatleri arasında yer alan uygulama için geri sayım başladı. Çalışmaların 2028’e kalmadan 2027’nin son çeyreğinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

GECİKMENİN SEBEBİ NE?

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında düzenlemenin hayata geçirilmesinde yaşanan gecikmenin başlıca sebepleri için "Hükümetin yüksek enflasyonla mücadelede enflasyonun dizginlenmesi sürecine öncelik vermesi ayrıca seçimlerin ardından ülkemizi hüzne boğan ve bütçe dengelerini sarsan Kahramanmaraş merkezli bölgesel deprem ve diğer birçok faktörün tesirinin olduğunu belirtelim" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev kadınlarına vermiş olduğu vaatlerin ifasına yönelik çalışmalara öncelik verileceği kulis bilgisini paylaşalım" diyen Karakaş, "Çalışmanın 2028 yılına kalmayacağı 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe konması kuvvetle muhtemel hâle geldi" bilgisini verdi.

Karakaş, yazısında düzenlemeden kaç kişinin faydalanacağını ve şartlarını yazdı. İşte Karakaş'ın o yazısı:

"10 MİLYONA YAKIN KADIN FAYDALANACAK"

"Kendi çalışmaları nedeniyle emeklilikleri bulunmayan 9 milyondan fazla ev kadını bulunmaktadır.

Bu rakama geçici kayıt dışı çalışanlar, kendi evlerinde yaptıkları küçük çaplı ürünleri satanlar da dâhil edildiğinde ev kadınlarının sayısı 10 milyona yaklaşmaktadır. Dolayısıyla yürürlüğe konacak düzenlemeden 10 milyona yakın kadın faydalanacak.

ERKEN EMEKLİLİK NASIL OLACAK?

Kadınların erken emekliliğine; prim desteği ve yıpranma hakkının verilmesiyle kolaylaştırılacak. Kadınlardan; işçi olarak çalışanlar 4/1-a (SSK), memur olarak çalışanlar 4/1-c (Emekli Sandığı), esnaf-sanatkâr, iş yeri sahibi, şirket ortağı olanlar ise 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında emekli olmaktadır.

Ev kadınlarının ise çalışmadan emekli olabilmeleri için her ay kendi primlerini isteğe bağlı olarak ödemeleri hâlinde mümkün bulunmaktadır. İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları son derece basit kurallara tabi tutulmuştur. Bu sigortaya tabi olan kadınlar hem emeklilikten hem de genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanmaktadır.

Yapılacak düzenleme ile birlikte bugün itibarıyla SGK’ya her ay ödenmesi gereken az 8.321,76 TL’nin 2.774 TL’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla kadınlar yıllık 33.288 TL daha az maliyetle sigortalılıklarını devam ettirme avantajı yakalayacak.

Ayrıca ev hanımlarının çocuk sayısına göre yıpranma hakkı verilerek hem daha fazla prim elde etmeleri, hem de daha erken emekli olmaları sağlanacak.

Yapılacak düzenlemede ev kadınlarına çocuk sayılarına yüzde 30, yüzde 60, yüzde 90 gibi oranlarda yıpranma hakkı verilmesi söz konusu. Yıpranmanın üst sınırının yüzde 90’ı aşması beklenmiyor. Yıpranma oranlara göre ev kadınları hem ilave prim hakkı kazanacak hem de yaştan indirim yapılarak daha erken emeklilik imkânlarına kavuşabilecektir.

Mesela 3 çocuklu bir anneye %90 yıpranma hakkı verilmesi hâlinde bu durumda bu anne 10 yıl prim ödemişse 3600 gün (3600+900) yerine 4500 gün primi sayılacak.

Diğer yandan ilk sigorta başlangıcı ve ödeyeceği prime göre yaşı düşecektir. Örneğin 58 yaşında normal şartlarla emekli olması gerekirken yıpranma ile 3 yaş daha erken 55 yaşında emekli olması mümkün hâle gelebilecek."