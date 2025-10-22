Çorum’da silinmez izler bırakan müzik öğretmenleri Yeter ve Sadi Döner, arkadaşları Diş Hekimi, Türk Sanat Müziği Koro Şefi Yurdagül Damar ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, kadim dost Mehmet Yolyapar’a geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Sayısız müzik insanı müzisyen yetiştiren Yeter-Sadi Döner çifti, kışları İstanbul Göktürk’te yaşıyor, yazın da belirli bir süreyi Amasya Taşova’daki kır evlerinde geçiriyor.

Eski dostlar, uzun süre sohbet ederek gözlem giderdiler.