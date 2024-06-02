Oğuzlar ilçesinde dar bir vadide yer alan Obruk Barajı, barındırdığı doğal güzellikleri, havası, suyu, sislerin arkasına gizlenmiş tepeleri ve heybetli dağları ile yeşilin huzur veren güzelliğini bütün doğallığıyla görebileceğiniz eşsiz bir yer.

Çorum Valiliği, Obruk Barajının ihtişamına dikkat çekti. Valiliğin sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, “Obruk Barajı Havzasında su sporları, yelken, kürek, balıkçılık gibi etkinliklerin yanında; yamaç paraşütçülüğü ve yayla turizmi açısından son derece elverişli ortamlar mevcuttur” ifadesi yer aldı.

Editör: Haber Merkezi