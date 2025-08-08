Japonya’da geçen yıl gerçekleşen doğum sayısı 1899’da söz konusu alanda kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 686 bin 61 oldu. Ölümler ise doğumları yaklaşık 1 milyon aşarak 1 milyon 605 bin 298’e ulaştı.

Yaşlanan nüfus, artan sosyal güvenlik harcamaları ve iş gücü açığı gibi sorunlarla karşı karşıya olan Japonya’da, genç nüfus krizi bir kez daha alarm verdi. Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı’nın verilerine göre, Japonya’da geçen yıl gerçekleşen doğum sayısı 1899’da söz konusu alanda kayıt tutulmaya başlanmasından bu yana en düşük seviyeye gerileyerek 686 bin 61 oldu. Ölümler ise doğumları yaklaşık 1 milyon aşarak 1 milyon 605 bin 298’e ulaştı.

16 YILDIR AZALIYOR

Yabancı uyruklu kişiler dahil ülke nüfusu 2024 sonu itibariyle önceki yıla göre 554 bin 485 azalarak, yüzde 0,44’lük düşüşle 124 milyon 330 bin 690’a geriledi. Japon vatandaşlarının sayısı da önceki yıla göre 908 bin 574 kişi azalarak 120 milyon 653 bin 227 oldu. Ülkedeki Japon vatandaşlarının sayısında 16 yıl üst üste düşüş kaydedilirken, 2024’teki yüzde 0,75’lik azalmanın 1968 yılında söz konusu alanda kayıt tutulmaya başlamasından bu yana kaydedilen en büyük düşüş olduğu belirtildi.

EN KALABALIK ŞEHİR TOKYO

Bölgesel bazda Tokyo 14 milyon 2 bin 534’lük nüfusla en kalabalık eyalet olurken, Tokyo'yu 9 milyon 202 bin 559’luk nüfus ile komşusu Kanagawa izledi. Osaka 8 milyon 771 bin 961 kişilik nüfusuyla en kalabalık 3’üncü eyalet oldu. Bazı kırsal eyaletlerde ise nüfus yaklaşık yarım milyon düzeyinde seyretti. Tottori’de 534 bin 3 kişinin yaşadığı tespit edilirken, bu sayı Shimane’de 641 bin 590, Kochi’de 664 bin 863 oldu.

Muhabir: Haber Merkezi