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Gelir İdaresi Başkanlığı Çorum'da 13 memur alımı yapacak.

Başvuru için adayların Devlet Memurları Kanunundaki şartları taşıması, T.C. vatandaşı olmak, askerlikle ilişiği olmamak, 35 yaşını doldurmamış olmak, KPSS en az 65 almak ile görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak gerekiyor.

Hangi bölüm mezunları başvuru yapabilecektir?

GİB memur alımı için en az dört yıllık lisans eğitimi veren “hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri” mezunu olmak gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı 2.000 personel alımı için başvuru iş ve işlemleri Kasım ayında olacak.

Adaylar 21-30 Kasım tarihleri arasında GİB internet sitesinden online olarak yapılacaktır.