Serkan Yavuz’un sakatlığında, Isparta 32 maçından sonra Arnavutköy Belediye karşısında da ilk on birde yer alan ve görevini layıkıyla yapan 20 yaşındaki sağ bek, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. Devre arasına moralli girdiklerini kaydeden Mustafa Emre, “Öncelikle mücadelelerinden dolayı tüm takımı tebrik ediyorum. Bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Devre arasına güzel bir şekilde girdik. İnşallah hedefimiz olan şampiyonluğa da, Şanlıurfa galibiyetiyle başlayacağımız ikinci yarı sonunda ulaşacağız. O kupa bu şehre gelecek” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

