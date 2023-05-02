2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 35.hafta maçında konuk ettiği Düzcespor’u 1-0 yenerken, en yakın takipçisi Şanlıurfaspor’un da Aydın deplasmanında Nazilli Belediyespor’a 2-0 kaybetmesi üzerine, bitime 3 hafta kala şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde etti.

Cezası nedeniyle, seyircisinden yoksun mücadele etmesine rağmen, gol yemeden üst üste 9.galibiyetini alarak yenilmezlik serisini de 17 maça çıkartan Çorum FK, şampiyonluk için artık gün sayarken, teknik direktör Tahsin Tam, “O kupa bu şehre gelecek” dedi.

TUTUK BAŞLADIK

Seyircisiz olması nedeniyle maça tutuk başladıklarını ancak özellikle ikinci yarıda daha baskılı oynayarak aradıkları golü bulduklarını belirten Tahsin Tam, savunmadaki yüksek konsantrasyonları nedeniyle gol yemediklerini kaydetti. Kritik bir galibiyet aldıklarını ve şampiyonluk için büyük avantaj yakaladıklarını kaydeden Tam, kulübün resmi sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamasında; “Maçın seyircisiz olmasının da etkisiyle oyuna tutuk başladık. Ancak, ilk yarı boyunca golü bulabilecek pozisyonlar yakaladık. Rakibimiz, hızlı hücumlarla veya dikine geçiş pasları sonrası savunma arkasına attığı toplarla atak yapmaya çalışan bir takımdı. İlk yarıda, bölüm bölüm geçiş fırsatı verdik ancak yüksek savunma konsantrasyonumuzla gol yememeyi başardık.

ÖNEMLİ BİR AVANTAJ YAKALADIK

İkinci yarıya daha baskılı ve konsantre başladık. Oyunu rakip sahaya yıktık. Birkaç hızlı hücum dışında rakibe atak fırsatı vermedik. İhtiyacımız olan golü bulduk ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladık.

17 maçtır yenilmeyen ve son 9 maçı gol yemeden kazanan, büyük bir karakter ortaya koyarak mücadele eden futbolcularıma teşekkür ederim.

Seyirci yasağı olmasına rağmen, stadyuma gelerek desteğini hissettiren taraftarımıza ve tüm Çorum halkına teşekkür ederim. O kupa bu şehre gelecek” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)