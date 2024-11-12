Sungurlu’ya bağlı Yörüklü Köyü Muhtarı Hacı Gökçetin, cep telefonları için köye baz istasyonunun kurulduğunu söyledi.

Muhtar Hacı Gökçetin, uzun zamandır köyde cep telefonlarının çekmediğini belirterek, cep telefonları ile görüşme yapamadıklarını ve aynı zamanda internete bağlanamadıklarını ifade etti. Ulaştırma Bakanlığı nezdinde yaptıkları girişimler sonucu köye baz istasyonu kurulma kararı alındığını kaydeden Muhtar Gökçetin, ekiplerin gelerek köyün üst tarafındaki Tüylü tepeye baz istasyonu inşaatına başladıklarını kaydetti.

Kısa sürede inşaatının tamamlanması ile köyde cep telefonu ile hem görüşme yapacaklarını hem de internete bağlanacaklarını vurgulayan Muhtar Gökçetin, köylerine baz istasyonunun kurulmasında emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.