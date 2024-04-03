Çorum'un Uğurludağ ilçesi, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde kıyasıya bir yarışa sahne oldu. AK Parti adayı Remzi Torun, 13 oy farkla MHP adayının önünde seçimi tamamlayarak Uğurludağ Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Ancak Milliyetçi Hareket Partisi Uğurludağ ilçesinde yapılan seçimlerde şaibeli oylar bulunduğu iddiası ile seçim sonuçlarına itiraz etti.

İlçelerinde İlçe Seçim Kurulu olmadığı için İskilip Seçim Kurulu’na itiraz eden Milliyetçi Hareket Partisi’nin başvurusu itiraza yer olmadığına karar verilerek reddedildi.

MHP İlçe yönetimi daha sonra İl Seçim Kurulu Başkanlığına oyların yeniden sayılması için başvuruda bulundu ancak İl Seçim Kurulu Başkanlığı da itiraza yer olmadığına karar verdi.

Partililer, dün gece parti binalarının önünde nöbet tutmaya başladı.

MHP İlçe Başkanı Şuayip İpek, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyların yeniden sayılana kadar nöbette olduklarını belirtti.

İpek, “Karargahtayız şaibeli oylar tekrar sayılana kadar nöbet tutacağız.

Adaletsizlik ortadan kalkana kadar meydanlardayız. Tüm seçmenlerimiz rahat olsun helal oylarımızı kimseye yedirmeyiz yedirmeyeceğiz mücadelemizin sonuna kadar arkasındayız.” dedi.