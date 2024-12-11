Sağlık Bakanlığı, yayınladığı yeni genelgeyle poliklinik hizmetlerinde öncelikli muayene sırasına alınacak gruplara ilişkin düzenlemeler yaptı. Genelgede, hakim ve savcıların da öncelikli muayene sırasına dahil edildiği belirtildi.

HANGİ GRUPLAR ÖNCELİKLİ OLACAK?

Genelgeye göre, sağlık kurumlarında hizmetin aksamasını önlemek ve sağlık hakkına erişimde adil bir düzenleme sağlamak amacıyla, şu gruplara öncelikli muayene hakkı tanındı:

Acil vakalar (ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma vb.),

Engelli hastalar,

Hamileler,

65 yaş üstü hastalar,

Yedi yaşından küçük çocuklar,

Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler,

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli,

Çocuk Koruma Kanunu kapsamında tedbir kararı bulunan çocuklar,

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında tedbir kararı olan kadınlar ve çocuklar,

Hakim ve Cumhuriyet Savcıları.