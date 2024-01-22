Boğazkale Belediyesi’ne bağlı personel şirketinde çalışan personel maaşına %70 zam yapıldı.

Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, belediye personeli ile bir araya gelerek zam oranını açıkladı.

Ocaklı, burada yaptığı konuşmada, belediyenin bütün çalışmalarında işçilerin alın terinin olduğunu söyledi.

Başkan Ocaklı yaptığı açıklamada, “Belediye personelimiz ile buluştuk. Belediye personel şirketimizde çalışan personellerimizin maaşlarına %70 zam uygulamaya karar verdik. Hayırlı olsun, güle güle harcayın. Emeklerinize sağlık.” ifadelerini kullandı.

Yüzde 70’lik zam oranının ardından Boğazkale Belediyesi çalışanlarının maaşı 21 bin 500 liraya yükseldi.