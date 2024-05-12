Çorum’un eski Belediye Başkanlarından Hamit Duran'ın oğlu, Çorumspor Kulübü eski Başkanı ve bir dönem ilimizde gazetecilik yapan Nusret Duran (75), İstanbul'da tedavi edilmekte olduğu Okan Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün akşam saat 22.50'de hayatını kaybetti.

Lise emekli beden eğitimi öğretmeni Serpil Duran'ın eşi, emekli öğretmen Nedret Velidedeoğlu'nun ağabeyi, sanayici Sabit Velidedeoğlu'nun kayınbiraderi, Tuğçe ve Hamit Duran'ın babaları Nusret Duran, karaciğer yetmezliği teşhisiyle uzun bir süredir tedavi görüyordu. Böbrek yetmezliği de baş gösterince ameliyata alınmıştı. Ameliyat sonrası ise akciğerine pıhtı atması sonucu entübe edilmişti.

Nusret Duran, son yıllarda yaz dönemlerinde Avşa adasında sahil kafe-restoranı işletiyordu.

Duran’ın cenazesi yarın (13 Mayıs 2024 Pazartesi günü) İstanbul Çengelköy Birlik Camii’nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ