Çobandivan Köyü’nden Ahmet Yıldırım’ın eşi, Arif, Hasan, Uğur ve Yasemin Gültepe’nin ablaları Nuriye Yıldırım’ın (Gültepe) vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. 2 kızı bulunan 67 yaşındaki Nuriye Yıldırım, rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir Ahmetoğlan Köyü Dernek yöneticisi Cemal Dalkılıç’ın verdiği bilgiye göre; merhumenin cenazesi dün saat 13.00’de İzmir’de Yamanlar Cemevi’nden alınarak Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK