3.Lig 4.Grup’ta mücadele eden Kırıkkalespor, 12.hafta maçında konuk ettiği İzmir Çorhlu Futbol Kulübü’nü Çorumlu futbolcu Nurettin Çağlar’ın attığı golle 1-0 yendi. Çağlar, 78.dakikada attığı golle takımına kritik 3 puan kazandırırken, Kırıkkale temsilcisi bu golle galibiyetle puanını 20’ye yükseltip haftayı 6.sırada kapattı.

Nurettin Çağlar, bu sezon Kırıkkalespor formasıyla 12 lig maçında 1009 dakika süre alırken, 3 gol attı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada 28 dakika oynadı.