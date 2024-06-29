Çorumlu futbolcu Nurettin Çağlar, kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu yaşadığı Batman Petrolspor’dan ayrıldığını açıkladı.

Ayrılıkla ilgili kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Nurettin Çağlar, “Uzun ve zorlu bir sürecin sonunda dördüncü şampiyonluğumu yaşadığım, oynamaktan keyif aldığım Batman Petrolspor ile olan sözleşmemin sonlanmasından dolayı yollarımız ayrılmıştır. Emeği geçen başkanlarım, yöneticiler, kulüp çalışanlarımız, tesis çalışanlarımız ve cefakâr taraftar gruplarının hepsine ayrı ayrı teşekkür eder, yeni sezonda başarılar ve yeni şampiyonluklar dilerim” ifadelerini kullandı.

Çorumlu futbolcu, geçen sezon 3.Lig şampiyonluğu yaşadığı Batman Petrolspor’da 26 lig maçında 1193 dakika süre alırken, şampiyonluğa 6 gol ve 3 asistle önemli bir katkı sağladı.