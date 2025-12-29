Resim öğretmeni Nur Dösgünöz’ün kurucusu olduğu akademinin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Açılışa CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 26 ve 27. Dönem AK Parti Çorum Milletvekili ve İller Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.

Okunan duanın ardından açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Tören sonrası davetlilere akademi hakkında bilgi veren Nur Dösgünöz, Nur Art Sanat Akademi’de özel ve grup resim derslerinin yanı sıra öğrencilere yönelik atölye çalışmaları ve workshoplar düzenleneceğini söyledi.



Sanata ilgi duyan her yaştan bireyin temel ve ileri seviye eğitim alabileceğini vurgulayan Dösgünöz, “Akademimiz, Çorum’un kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağlamayı amaçlıyor. Uygulamalı eğitim modeliyle, yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler için yeni bir adres olmayı hedefliyoruz. Hayalleri gerçeğe dönüştürme ve sanatın her rengini birlikte keşfetme anlayışıyla yola çıktık” dedi.

Nur Art Sanat Akademi, başta resim olmak üzere farklı sanat alanlarında eğitim ve atölye çalışmalarıyla Çorumlu sanatseverlere hizmet verecek.