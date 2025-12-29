Çorum Şekerlemesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edilerek koruma altına alındı.

Çorum Belediyesi, Çorum'un asırlık lezzetlerini geleceğe taşımak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Çorum baklavasının ardından Çorum Şekerlemesinin de coğrafi işaretle tescillendiğini duyurdu.

Belediye'den yapılan açıklamada; coğrafi işaretli ürün sayısı 29’a yükseldi belirtilirken, "Gastronomide şehrimizin marka değerini güçlendiriyoruz. Çorum Şekerlememizin lezzeti tescillendi. Çorum mutfağını yaşatmaya, tanıtmaya ve hak ettiği değeri kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.