YİK Üyesi Yaşar Canbay, partisinin Pazar günü yapılan Genişletilmiş Aralık ayı İl Divan Toplantısı’na konuk oldu. Afra 1 Düğün Salonu’nda düzenlenen Saadet Partisi İl Divanı’na Canbay’ın yanı sıra İl Müfettişi Faruk Cıdık, eski Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yaşar Soluk, Millî Görüşçü Kuruluşlar’ın (MİLKO) temsilcileri ile bazı mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

İl Müfettişi Faruk Cıdık’ın açış konuşmasının ardından, İl Başkanı Şuayb Sarı, Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, İskilip İlçe Başkanı Bahattin Karamemiş, Sungurlu İlçe Başkanı Ceylani Görgün, Alaca İlçe Başkanı Mustafa Kütük ve Kargı İlçe Başkanı Yakup Gökçe kürsüye gelerek, 2025 yılında yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdiler.

Genel Merkez 2025 Faaliyet Videosu ve Genel Başkan Mahmut Arıkan'ın katılımcılara sinevizyon yoluyla seslenişinin ardından Çorum İl Teşkilatı'nda Saadet Partisi'ne en çok üye kazandıran isimlerle, başarılı çalışmalarından ötürü bazı ilçe ve birim başkanlarına birer teşekkür plâketi verildi.



“AKP, NEDEN BAŞARISIZ OLDU?”

İl Divanı’nda bir konuşma yapan Saadet Partisi YİK Üyesi Yaşar Canbay, AKP iktidarına eleştirilerde bulundu.

AKP Lideri Erdoğan’ın “Avrupa Birliği bir medeniyet projesidir”, “Faiz bir dünya gerçeğidir” ve “ABD, stratejik ortağımızdır” sözlerini hatırlatan Canbay, “İşte bu üç adım, ülkemizi her alanda ve her geçen gün daha da olumsuz bir hâle sürüklemiştir. Bugün Türkiye’nin ilacı, merhum Erbakan Hocamız’ın yazdığı reçetede saklıdır. ‘Önce ahlâk ve maneviyat’, ‘Ağır sanayi hamlesi’, ‘Faizsiz bir ekonomi’, ‘Tüm bölgelere eşit yatırım’, ‘Millî ve hızlı bir kalkınma’ ve ‘Şahsiyetli dış politika’ Türkiye’nin dün olduğu gibi bugününün de yarınlarının da tek kurtuluş reçetesidir.” diye konuştu.

Türkiye’nin, AKP iktidarı boyunca günden güne eridiğini belirten Yaşar Canbay, “Ülkemiz bundan 50 yıl önce daha cesur ve daha güçlüydü. Çünkü o zaman Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yapan ve Amerikan üslerini kapatan bir Millî Görüş iktidarı vardı. Bugünkü AKP iktidarında ne yazık ki bunları yapabilecek cesaret ve yürek yok.” ifadelerini kullandı.

BAŞARILI TEŞKİLÂT MENSUPLARINA TEŞEKKÜR PLÂKETİ

Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı’nın Genişletilmiş Aralık ayı İl Divan Toplantısı'nın son bölümünde ise en çok üye kazandıran isimlerle, başarılı çalışmalarından ötürü bazı birim başkanlarına birer teşekkür plâketi verildi.

Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Kadın Kolları Başkanı Meliha Karaca, Boğazkale İlçe Başkanı Musa Tök, İskilip İlçe Başkanı Bahattin Karamemiş, Sungurlu İlçe Başkanı Ceylani Görgün ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Baki Ergun, Ömer Savurgan ve Ömer Doğan, en çok üye kazandırmalarından dolayı plâket alırken, İl Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı Recep Serbes ise Teşkilât çalışmalarından ötürü özel bir teşekkür plâketi ile ödüllendirildi.