Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum İl Kadın Kolları, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği “Çay, Kestane, Muhabbet” temalı programla gönüllere dokundu.

Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği Çorumlu Obası’nda doğal bir atmosferde düzenlenen etkinliğe 60 üniversite öğrencisi katılım sağladı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından AGD Kadın Kolları Başkanı Beyza Göle, “Aksiyoner Genç Nasıl Olmalı?” başlıklı konuşmasıyla gençlere hitap etti.

Üniversite Komisyonu Başkanı Sema Nur Ulus ise AGD’nin üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Gönüllülüğe ve birlikte üretmeye davet etti.

Programın eğitim bölümünde “Modern Dünyada Kadın Olmak” başlığıyla İskilip İlçe Vaizi Hacer Baturay bir sunum yaptı. Katılımcılar, modern çağda kadının karşılaştığı zorlukları ve çözüm yollarını ele alarak önemli kazanımlar elde etti.

Gençler; Ebru sanatı ile estetik bir keşfe çıktı. Geleneksel Osmanlı kıyafetleri giyerek geçmişle bağ kurdu.

Muhabbetin eşlikçisi olan ikramlar ise ekmek arası, kestane, mısır, elma, mandalina ve yaş pasta ile zenginleştirildi. Oyunlar, hediyeler ve sürprizlerle sıcak ve samimi bir atmosfer oluştu.

AGD İl Kadın Kolları Başkanı Göle, “Önce ahlak ve maneviyat diyerek çıktığımız bu yolda emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza, başkanlarımıza ve davetimize icabet eden genç kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Bu daha başlangıç! Gençliğe değer veren, sorumluluk bilinciyle hareket eden herkes için kapımız her zaman açık. Sizi de bundan sonraki eğitim, kültür ve gönüllülük temelli programlarımıza bekliyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR