Alevi dernekleri ve federasyonları ortak açıklama yayımlayarak Kurtulmuş'u kınarken "Acilen özür dilemeli" dedi. Kurtulmuş ayrıca istifaya davet edildi. Kurtulmuş ise açıklamasında "üzüntü duyduğunu" belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programında gerçekleştirdiği konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle Alevi vatandaşlardan tepki çekti. Numan Kurtulmuş, programdaki konuşmasında “... Bir başka ittifak ise Anadolu topraklarını baştan aşağı zulümle inleten Şah İsmail'e karşı Yavuz Sultan Selim ile İdris-i Bitlisi'nin yapmış olduğu bir büyük ittifaktır” demişti.

“ALEVİLERE BAKIŞI ORTAYA KOYDU”

Bunun üzerine Alevi Bektaşi Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Türkiye Alevi Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Avrupa Alevi Federasyonu ve Alevi Dernekleri Federasyonu ortak bir yazılı açıklama yayımlayarak Kurtulmuş'a tepkilerini şöyle dile getirdi: “Barış süreci ve kardeşlik bağı denilen yeni dönem Alevilerin katliam tarihini tarif ederek kurulamaz. Numan Kurtulmuş’un bu sözleri Aleviler tarafından münferit bir açıklama olarak görülemez. Ülke yönetiminin ikinci sırasında yer alan Meclis başkanı, bu açıklama ile AKP anlayışının Alevilere bakışını ortaya koymuştur.

“ALEVİLERİN DE TEMSİL EDİLDİĞİ BİR MECLİS’İN BAŞKANI OLAMAZ”Numan Kurtulmuş, Alevi toplumu tarafından lanetlenen Yavuz Sultan Selim’e övgü dizmekle kalmamış, onun tarihteki Alevi soykırımını itiraf ederek onaylamış ve bu soykırımı kutsamıştır. Meclis başkanı sayın Kurtulmuş’u kınıyoruz. Numan Kurtulmuş, Alevilerden derhal özür dilemeli ve bütün görevlerinden istifa etmelidir. Alevilerin katliamından beslenen bir zihniyet Alevilerin de temsil edildiği bir Meclis’in başkanı olamaz. Halkı, kin ve düşmanlığa sevk etmekten dolayı da yargılanmalıdır. Biz Aleviler, onurlu, kalıcı, samimi ve kapsamlı bir barış sürecinin yanında olmaya devam edeceğiz."“KURTULMUŞ'U KINIYOR, ÖZRE VE İSTİFAYA ÇAĞIRIYORUZ”Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı ise "Numan Kurtulmuş'u bu ayrımcı açıklamaları nedeniyle kınıyor; Alevi toplumundan derhal özür dilemeye ve görevinden istifa etmeye çağırıyoruz. Tarihsel yaralar üzerinden siyaset yapılamaz. Türkiye laik bir Cumhuriyettir” ifadeleriyle bir açıklama yayımladı.KURTULMUŞ: “ÜZÜNTÜ DUYUYORUM”Numan Kurtulmuş da tepki çeken sözleri sonrası bir açıklama yaptı. TBMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklama şu şekilde:“Şırnak’ta, “barış, kardeşlik ve terörün sona ermesi” hakkındaki konuşmamda kullandığım ve anlık söylenen bazı tarihi atıflardan dolayı Alevi yurttaşlarımızın incindiklerini müşahede ettim.Birlik ve kardeşlik hassasiyetiyle dile getirdiğim sözlerimin kastım olmayan bir şekilde bağlamından kopartılarak yaralayıcı bir anlam alanına kaydırılmış olmasından içten bir üzüntü duyuyorum.Meclis Başkanlığı makamı ve siyasi geçmişim, her bir yurttaşımızın inancına, düşüncesine, kimliğine eşit mesafede durmakta ve birlikte yaşama iradesini temsil etmektedir.Cumhuriyet tarihinde, kimliğimizin esas taşıyıcısı olan yurttaşlık bağı, hukuki ve ahlaki bir kardeşlik teklifidir. Bu meyanda milletin iradesi, çok şükür ki ayrışmayı değil, bütünleşmeyi esas alıyor.Anadolu'nun büyük tarihi yürüyüşü, zaman zaman iç çatışmalarla, kırılmalarla ve içimizi halen acıtan imtihanlarla şekillenmiştir. Nihayetinde bu toprakların sesi daima birlikten, kardeşlikten ve dayanışmadanyanadır.Bahsi geçen konuşmamda ifade ettiğim gibi; Alevi-Sünni, Türk-Kürt kardeşliği bu topraklarda başkalarının planladığı yıkım senaryolarını her zaman boşa çıkarmıştır.Bu kardeşlik hem tarihimizin derinliklerinden süzülen ortak hikâyemiz hem de geleceğimizin teminatıdır.Kardeşlik duygularının sarsılmasına sebep olacak her söz ve davranış hepimizi yaralar. Bu bağlamda, bilhassa böylesine hassas dönemlerde sözün mecrasından sapması ihtimaline karşı hepimizin çok daha dikkatli ve rikkatli olması gerektiği aşikardır.Sözlerimin Alevi yurttaşlarımızın yüreğinde bir burukluk oluşturduğunu görmekten müteessir oldum.Bu vesileyle ifade etmeliyim ki, bu beyanlarımı doğrudan Alevi toplumuna aktarmak, Alevi kanaat önderleri ve milletvekillerimizle birlikte samimi bir hasbihal ortamı kurmak hususunda da kapım daima açıktır.Eğer sözlerimden kaynaklı bir kırgınlık oluşmuşsa, milletimizin her ferdini; inancı, hayat tarzı ve hafızasıyla birlikte kendi kardeşi bilen, Hz. Ali Efendimizin “İnsanlar iki sınıftır; ya dinde kardeşin ya yaratılışta eşindir.” düsturunu kendine şiar edinen ve siyasi hayatı boyunca bu coğrafyada daima kardeşliği, birliği ve bütünleşmeyi savunan bir kardeşiniz olaraküzgün olduğumu içtenlikle ifade etmek boynumun borcudur.Bu açıklamayı hakikate olan sadakate bağlılığım muvacehesinde yaptığımı aziz milletimize duyurmak istiyorum”