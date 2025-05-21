Toplantıda söz alan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ortaköy'ün Şapinuva'nın 4 dönemdir belediye başkanı olduğunu ancak Tarihi Kentler Birliğinde 4 dönemdir Hititlerle ilgili hiçbir toplantının yapılmadığını hatırlattı.

Bunun büyük bir eksiklik olduğunu dile getiren İsbir, ayrıca Hititlerin başkenti Şapinuva ve Hattuşa belediye başkanlarının hiç birinin İhtisas Komisyonları'nda isminin geçmemesine de tepki gösterdi.

Dünyanın şu anda barışa ihtiyaç duyduğu bir anda olduğunu belirten İsbir, Tarihi Kentler Birliği’nden 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde etkinlik yapmasını talep etti.

Dünyanın ilk antlaşması Kadeş Barış Antlaşması'nın Hattuşa’da imzalandığını hatırlatarak, “Bu yıl Dünya Barış Günü’nde Çorum’da bir toplantı bir gösteri düzenleyerek dünyaya Çorum’dan Türkiye adına bir barış mesajı verebiliriz. Birliğimizden bunu talep ediyorum.” dedi.

Mansur Yavaş “İnşallah 1 Eylül’de Allah'tan aksilik olmazsa Çorum’dayız” ifadesini kullandı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan da Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hattuşa’nın yeteri kadar tanıtılamadığından dert yanarak, “Suç bizde gerektiği kadar ilgilenemedik ama görüyorum ki Tarihi Kentler Birliğimizin ilk toplantısında ödül töreni olsun bugün ki komisyon seçimleri toplantımızda olsun Hattuşa'nın Alacahöyük'ün adı hiç geçmiyor. Bunu hatırlatmak isterim." diye konuştu.

YAVAŞ CEVAP VERDİ

İki başkanın da taleplerini dinleyen ABB Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Mansur Yavaş ise Çorum Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliği'ne üye olduğunu belirterek "Çorum Belediye Başkanımız arzu ederse Ortaköy, Alaca hepsini kapsayacak bir program yapabiliriz. Çorum Belediye Başkanı'na siz iletin 'Tamam' derse Çorum'da bir toplantı yapabiliriz" şeklinde konuştu.