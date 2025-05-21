Çorumlu Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, 2023 yılında Tunceli Valisi olmuş, 22 Kasım 2024 tarihinde DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla kayyum olarak atamıştı.

Bülent Tekbıyıkoğlu'nun, Tunceli'de 17 Mayıs'ta terör örgütü PKK'nın sözde iki yöneticisi için düzenlenen bir anma törenine Ankara'dan gelen bir telefonla izin verildiği iddiasıyla merkeze çekilmek ve Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilmek için İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verdiği öne sürülmüştü.

NOW TV'nin aktardığı bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu’nu Merkez Valiliği’ne çekti.

Kaynak: Sözcü