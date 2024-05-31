İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 2024 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) 02 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada sınava katılacak öğrencilerden, kayıp veya değiştirme nedeniyle Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvuranlara fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenebilmesi için 01 Haziran 2024 Cumartesi günü 09.00-16.00 ve 02 Haziran 2024 Pazar günü 07.30-12.30 saatleri arasında İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’nün açık tutulacağı dile getirildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ