Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şubesi ve Belediye işbirliğinde düzenlenen Türkü Gecesi büyük ilgi gördü.

Merhum Çorumlu halk ozanı Aşık Şekip Şahadoğru’nun torunu olan TRT sanatçısı Tülay Örten Yıldız’ın katıldığı ve Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen konser alkış aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ile çok sayıda vatandaşın ilgiyle izlediği konserde Tülay Örten Yıldız dinleyenleri mest etti.

Editör: Haber Merkezi