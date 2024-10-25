2022-2023 Sezonunda Ahlatcı Çorum FK’nın başında 12 maçta görev yapan teknik direktör Mert Nobre, Kuzey Makedonya Süper Lig takımlarından Gostivar ile anlaştı.

Ahlatcı Çorum FK’dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan 44 yaşındaki Mert Nobre, sportif direktörlüğünü Fenerbahçeli eski futbolcu Musa Sow’un yaptığı Gostivar’dan gelen teklife olumlu cevap verdi. Kuzey Makedonya ekibi, ayın zamanda Türk vatandaşı da olan Brezilyalı Nobre ile sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.

Gostivar’da, Türk sporseverlerin yakından tanıdığı futbolculardan Erten Ersu, Nabil Dirar, Alper Potuk ve Oğuzhan Aydoğan da forma giyiyor.