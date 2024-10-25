Arnavutluk’un başkenti Tiran’da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Serbest Milli Takımımız bu ülkeye gitti.

Teknik direktör Nuri Zengin nezaretinde Türkiye’yi temsil edecek milli takımda, Çorumlu güreşçi Rıfat Eren Gıdak da yer alıyor. Güreş hayatını Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde sürdüren Kargılı Rıfat Eren Gıdak, 97 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Gıdak, geçtiğimiz Temmuz ayında Sırbistan’da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda üçüncü olup bronz madalya kazanmıştı.

Tiran’da Pazar günü sona erecek Dünya şampiyonasında, Çorumlu güreşçilerden Mert İlbars ve Samet Yaldıran da Grekoromen Güreş Milli Takımımızda yer alıyorlar.