Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Kayseri’de düzenlenen ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanvekili Şener Aydın’ın da katıldığı bölge ASKF başkanları toplantısına katıldı.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal’ın ev sahipliği yaptığı ve Konfederasyon Başkanı Şener Aydın’ın başkanlık ettiği toplantıya Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, Kırıkkale ASKF Başkanı Sırrı Zengin, Niğde ASKF Başkanı Olcay Kartal, Karaman ASKF Başkanı Yaşar Çalışkan, Amasya ASKF Başkanı Naci Öztürk, Aksaray ASKF Başkanı Cavit Kılıç, Tokat ASKF Başkanı Sezai Işkın, Sivas ASKF Başkanı Zeki Ekici, Kırşehir ASKF Başkanı Kazım Kaya ve Yozgat ASKF Başkanı Hakan Bektaş katıldı.

Toplantıda, ellerdeki amatör sporun sorunları masaya yatırılırken, illerin talepleri Konfederasyon Başkanvekili Şener Aydın’a iletildi.

Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek, bu tür toplantıların devam edeceğini söyledi.