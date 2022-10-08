Çorum FK, yarın Amed Sportif Faaliyetler’le evinde oynayacağı 9.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürürken, teknik direktör Mert Nobre, taraftarları maça davet etti.

Amed Sportif Faaliyetler’le oynayacakları maçı da kazanıp zirvedeki yerlerini korumayı hedeflediklerini ve bu doğrultuda galibiyete odaklandıklarını belirten Mert Nobre, hafta içerisinde oynadıkları Sivas Belediye maçındaki kötü futbolu unutturacaklarını da kaydeden Nobre, “Amed Sportif Faaliyetler maçına, itici gücümüz olan taraftarlarımızı, tek bir boş koltuk kalmayacak şekilde stadyumumuza bekliyoruz. Taraftarımızın da desteği ile kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz.

Galibiyetin yanı sıra, hafta içerisinde Sivas Belediye karşısında oynayamadığımız iyi futbolu Amed maçında oynayıp hem 3 puan almak, hem de liderliğimizi sürdürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

