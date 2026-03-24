Baharın müjdecisi ve “yeni gün” anlamına gelen Nevruz, Çorum’da düzenlenen törenle büyük bir coşku içinde kutlandı. Çorum Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği etkinlik, yoğun katılımla gerçekleşti.

Hasanpaşa Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa Vali Yardımcıları Cengiz Nayman ve Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ile çok sayıda kurum temsilcisi, öğretmen ve öğrenci katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu halk oyunları ekibinin sergilediği folklor gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Güneysu, Nevruz’un bolluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ise konuşmasında Nevruz’un köklü geçmişine dikkat çekerek, yaklaşık 3 bin 500 yıl önce Hattuşa’da bahar bayramı olarak kutlandığını ve bu geleneğin Anadolu’da kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Nevruz’un tarih boyunca Türk devletlerinde bayram olarak kutlandığını belirterek, “Hunlardan Göktürklere, Selçuklulardan Osmanlıya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar her zaman nevruz, bayram olarak kutlanmıştır. Nevruzun en önemli anlamı umuttur. Bu çerçevede nevruz ateşi, Gazze’nin, Doğu Türkistan’da Urumçi’nin özgürlük ateşi olsun” dedi.

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman ise Nevruz’un kardeşlik, dayanışma ve ortak kültürün en güçlü simgelerinden biri olduğunu kaydederek, bu bayramın temsil ettiği barış ve huzur ortamının tüm dünyaya yayılması temennisinde bulundu.



Programda öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okunurken, tarih öğretmeni Mahmut Çelik “Türk Kültüründe Nevruz” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri geleneksel Nevruz ritüellerini yerine getirdi. Yumurtalar tokuşturuldu, temsili olarak demir dövüldü ve yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlandı.

Etkinliğin ilerleyen bölümünde öğrenciler çuval yarışı ve yumurta taşıma gibi oyunlarla eğlenirken, Nevruz kutlamaları renkli ve keyifli anlara sahne oldu.