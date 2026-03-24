Çorum’da son dönemde art arda yaşanan trafik kazaları, siyasi gündemin de ön sıralarına taşındı.

Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Emin Zorlu, Alaca ilçesi ile Yozgat arasında bulunan karayolunda meydana gelen kazalara ilişkin sert bir açıklama yaptı.

YRP Merkez İlçe Başkanı Zorlu, söz konusu güzergâhta yaşanan kazaların artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığını belirterek, “Vatandaşlarımız yaralanmakta, hayatını kaybetmekte ve her geçen gün telafisi mümkün olmayan acılar yaşanmaktadır” diye konuştu.

Açıklamasında trafik güvenliğini sağlamakla yükümlü kurumların gerekli önlemleri almakta yetersiz kaldığını ifade eden Muhammed Emin Zorlu, özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü ve ilgili idari birimlerin etkili ve caydırıcı uygulamalar ortaya koyamadığı vurgulandı.

Kamuoyunda “ölüm kavşağı” olarak anılmaya başlanan Zile Kavşağı’na dikkat çeken Zorlu, bu durumun yaşanan ihmallerin en somut göstergesi olduğunu belirtti. Bir kavşağın bu şekilde anılır hale gelmesinin, kazaların sıklığını ve ciddiyetini ortaya koyduğunu ifade etti.

EKSİKLERİ SIRALADI

YRP Merkez İlçe Başkanı Zorlu açıklamasında öne çıkan sorunları şu şekilde sıraladı; “Kavşaklarda yeterli sinyalizasyonun bulunmaması; Kırmızı ışık ihlallerine karşı etkin denetim yapılmaması; Hız düşürücü fiziki önlemlerin yetersizliği ve Artan trafik yoğunluğuna rağmen risk analizinin yapılmaması”

Muhammed Emin Zorlu, bu eksikliklerin basit bir idari hata değil, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ciddi bir zafiyet olduğunu dile getirdi.

EDS ÇAĞRISI

Trafik kazalarının önlenmesi için Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasının önemine de değinen Zorlu, Alaca giriş ve çıkışlarına ortalama hız ölçüm sistemlerinin yerleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Zorlu ayrıca Türkiye’nin birçok ilinde uygulanan bu sistemlerin bölgede hâlâ devreye alınmamış olmasını eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Zorlu, Alaca–Yozgat yolu üzerinde acil olarak kapsamlı trafik güvenliği önlemleri alınmasını da talep ederek gerekli adımların atılmaması halinde yaşanacak kazaların sorumluluğunun ilgili kurumlara ait olacağını vurguladı.

Zorlu, “Hiç kimsenin ihmali, vatandaşlarımızın canından daha kıymetli değildir. Yetkilileri derhal göreve davet ediyoruz” ifadeleriyle çağrısını yineledi.

Muhabir: Haber Merkezi