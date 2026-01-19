Mehmet ve Metin Gürbüz ile Esra Yılmaz'ın anneleri olan Neriman Gürbüz (75) önceki gün vefat etti. Merhumenin cenazesi Özel Hastane’den alınarak Cumartesi günü öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, bazı daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK