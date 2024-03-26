CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Cengiz Topel Caddesi, Bakırcılar Sitesi ve Yukarı Sanayi’de faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, yerel seçimler için destek istedi.

Beraberinde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte ziyaret ettiği esnaf ziyareti yapan Çöphüseyinoğlu, esnafın taleplerini ve yaşadıkları zorlukları yerinde tespit etme imkanı buldu. İşsizlikten ve hayat pahalılığından sitem eden esnaflar, “Artık değişim zamanı geldi de geçiyor” dediler.

Çorum halkının hak ettiği hizmeti alabilmesi için 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde kendisine ve ekibine oy isteyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, halkın ve esnafın yanında olan bir belediye yönetiminin şehrin gelişimi için çok önemli olduğunu kaydederek, “1 Nisan sabahından itibaren belediyenin kapıları tüm esnaf ve vatandaşlarımıza açık olacak. Çorum’u ortak akıl ile yöneteceğiz. Biz Çorumlular olarak büyük bir aile olacağız. Nerede bir problem varsa çözümün adresi olacağız” dedi.

“YA DEĞİŞİMDEN YANA OY KULLANACAKSINIZ

YA DA AYNI DÖNGÜ DEVAM EDECEK”

Çorum’un her kesimine eşit mesafede duracaklarını vurgulayan Çöphüseyinoğlu, “Doğup büyüdüğüm şehrim için projelerim hazır, ekibim hazır. Sandığa giderek şimdi son sözü siz söyleyeceksiniz. Ya değişimden yana oy kullanacaksınız ya da aynı döngü devam edecek. En iyi, en doğru kararı vereceğinizden şüphem yok. Halkımızın desteği ve katılımıyla şehrimizi daha yaşanabilir ve gelişmiş bir konuma taşımak için, Çorum’u CHP’nin halkçı belediyeciliği ile buluşturmak için lütfen sandığa gidin ve değişimden yana oy kullanın” diye konuştu.

Girdiği her iş yerinde her zaman olduğu gibi yine yoğun ve sıcak ilgi gören CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, seçim çalışması boyunca kurduğu dostlukların da kalıcı olacağını belirterek, tüm esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

KALE MAHALLESİ MUHTARLIĞINI UNUTMADI

Çöphüseyinoğlu ayrıca, Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin’i ziyaret ederek, kendisiyle yerel seçimler üzerine hasbihal etti. Tekrar muhtarlığa aday olmayan Ali Şahin’e bugüne kadar mahallesine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çöphüseyinoğlu, bundan sonraki yaşamında sağlıklı ve mutlu bir hayat diledi.