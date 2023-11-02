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Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle 100 mont 100 bot kampanyasını hayata geçiren Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi 120 çocuğun daha yüzünü güldürdü. Dernek üyeleri ve gönüllülerce yapılan faaliyette önceden tespit edilen her yaş grubundan çocukların mont ve bot ihtiyaçları büyük bir titizlikle hazırlanarak teslim edildi.



Kampanya hakkında bilgi veren Nefes Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erhan Avcı, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle 100 mont 100 bot kampanyası ile geleceğimizin teminatı çocuklarımızın kış ayı öncesi yüreklerini ısıtmak ve mutluluklarına ortak olmak istedik. Kısa sürede dernek üyelerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın büyük ilgi gösterdiği kampanyamızla 120 ihtiyaç sahibi çocuğumuzun yüreğine dokunup mutluluklarına ortak olduk.

Tüm iyilikler ve güzellikler emanet aldığımız cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza feda olsun” diye konuştu.