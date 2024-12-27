Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 1. Sokak No: 41/A adresindeki Nefes Eczanesi’nin açılışı dün saat 12.30’da görkemli bir törenle yapıldı.

Dua okunması ve kurdele kesilerek davetlilere ikramlarda bulunulan Nefes Eczanesi’nin açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Dinçer Solmaz, İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış öncesi Eren Taşar’ı kutlayan Belediye Başkan Yardımcısı Candan, işletmenin hayırlı olmasını temenni ederek kendisine bir hediye verdi.

Editör: HABER MERKEZİ