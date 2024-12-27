Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, beraberinde Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Taksiciler ve Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, S.S. 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker ile birlikte Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Doç. Dr. Erdal Komut’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Başhekim Komut’a yeni görevinde başarılar dileyen heyet esnafın desteği ve işbirliği mesajıa da verdi. ÇESOB Başkanı Gür, ilgisinden dolayı Başhekim Komut’a teşekkür etti.

Doç. Dr. Erdal Komut da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ