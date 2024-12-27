YRP Genel Başkan Yardımcısı Aşıla, 2025 yılında geçerli olacak 22 bin 104 TL’lik yeni asgari ücret üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda söz alarak düşüncelerini dile getirdi.

“Asgarî ücretli yanıyor, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı arıyor” diye konuşan Çorumlu hemşehrimiz Milletvekili Aşıla şu görüşlere yer verdi: “Hükûmetin milletimize reva gördüğü asgari ücret 22.104 TL. İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak.

TV programlarında bu rakamın çok bile olduğunu açıktan ya da bilinçaltından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede mazlumun ahı indirir şahı diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz. Milletimiz, asgari ücrete yüzde 25 isteyen sendikalara "Siz deli misiniz, işçi aç kalır!" deyip ilk altı ayda yüzde 50, ikinci altı ayda yüzde 50, yıllık yüzde 125 zam yapan Erbakan'ı arıyor diyor, teşekkür ediyorum”

Editör: HABER MERKEZİ