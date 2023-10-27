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“Hastalarımıza nefes yakınlarına mutluluk olalım. Kan bağışında bulunalım.” ismiyle düzenlenen kan bağışı kampanyası kapsamında Kızılay Hitit Kan Alma Birimine müracaatta bulunan Nefes YDD üyeleri 50 ünite kan bağışında bulundu.



Nefes YDD üyeleri Kızılay Hitit Kan Alma biriminde kayıt formunu doldurdu ve bağış öncesi uygunluk testinden geçti. Görevli doktorun onayının ardından bağışta bulunan Nefes YDD üyeleri, tüm vatandaşları kan vermeye davet etti.

Kampanya hakkında bilgi veren Nefes YDD Başkanı Erhan Avcı, kan bağışında bulunmanın önemine dikkat çekerek, iki gün süren kampanya dahilinde Kızılay’a 50 ünite kan bağışında bulunulduğundan bahsetti.



Nefes YDD olarak Kızılay’a düzenli bir şekilde kan bağışında bulunduklarını vurgulayan Avcı; “Kana kimin ne zaman ihtiyacının olacağını bilemezsiniz. O yüzden kan verebilecek durumda olan herkesin kan bağışında bulunması birer insanlık görevidir. Bu nedenle sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.