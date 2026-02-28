Merhum Başbakan, Milli Görüş’ün kurucusu Necmettin Erbakan’ın vefat yıldönümü dolayısıyla Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından anma programı düzenlendi.

YRP İl Başkanlığı merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 15. yılında ikindi namazı öncesinde Ulucami’de Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Mevlid programına Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçmiş dönem milletvekili ve Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, YRP Genel Merkez Eğitim Başkan Yardımcısı Kemal Kurt, YRP Merkez İlçe Başkanı Muhammed Emin Zorlu, parti yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi