Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Davut Ak, 28 Şubat sürecinin 29. yıl dönümü dolayısıyla il başkanlığında bir basın açıklaması yaptı. Ak, 28 Şubat’ın Türkiye demokrasi tarihine “kara bir leke” olarak geçtiğini belirterek darbe ve darbecilik zihniyetini kınadıklarını ifade etti.

Açıklamasında 28 Şubat sürecini diğer askeri müdahalelerle birlikte değerlendiren Ak, “Amaçları itibarıyla 27 Mayıs Darbesi neyse, 12 Eylül Darbesi neyse, 27 Nisan e-Muhtırası neyse, 15 Temmuz Darbe Girişimi neyse, 28 Şubat da aynı şekilde bir darbedir” dedi. 28 Şubat’ın yalnızca siyasete değil, topluma yönelik ağır sonuçlar doğurduğunu savunan Ak, sürecin özellikle başörtülü kadınlar ve muhafazakâr kesimler üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Ak, millet iradesine karşı tankların yürütüldüğünü ve seçilmiş hükümetin görevden uzaklaştırıldığını ifade ederek, vatandaşların dini hassasiyetleri nedeniyle kamusal alandan dışlanmaya çalışıldığını söyledi.

AK Parti olarak darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında olduklarını vurgulayan Ak, iktidarları döneminde atılan adımlarla vesayet odaklarının tasfiye edildiğini ve milli iradenin güçlendirildiğini dile getirdi.

Son dönemde başörtüsü ve yerel kıyafetlere yönelik bazı tavırların kamuoyuna yansıdığını da belirten Ak, “28 Şubat zihniyetinin tamamen ortadan kalkmadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Demokrasi bilincinin, sivil iradenin ve sandığın gücünün önemine dikkat çeken Ak, bu anlayışın korunmasının gerekliliğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demokrasi ve hak mücadelesini sürdüreceklerini kaydeden Ak, “Demokrasi tarihimizde bir daha asla 28 Şubat benzeri süreçlerle karşılaşmamak için milli irade anlayışını diri tutmaya devam edeceğiz” dedi.