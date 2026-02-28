Yeniden Refah Partisi (YRP) Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, eski başbakan ve siyaset adamı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 15. yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı.

“Bizim için 27 Şubat, sadece bir takvim yaprağı değil; bir mektebin, bir duruşun ve bir davanın hüzünlü ama kararlı bir hatırlatıcısıdır” diyen YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, Erbakan’ın sadece bir siyasetçi değil, bir ufuk çizgisi olduğunu dile getirdi.

27 Şubat gününün sadece bir siyasi lideri değil; ömrünü "Yeniden Büyük Türkiye" ve "Yeni Bir Dünya" idealine adamış, nezaketiyle rehber, ferasetiyle hoca, dik duruşuyla bir devrin mücahit pusulası olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 15. Yılı olduğunu ve kendisini rahmet, minnet ve bitmek bilmeyen bir özlemle andıklarını belirten Nuri Kuşcu yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi.

“Bizim için 27 Şubat, sadece bir takvim yaprağı değil; bir mektebin, bir duruşun ve bir davanın hüzünlü ama kararlı bir hatırlatıcısıdır. Erbakan Hocamız; "Fırtınalara yön veren kelebeklerin kanat çırpışıdır" diyerek bizlere imkansız denileni başarmayı, "İman varsa imkan da vardır" diyerek de her türlü zorluk karşısında ayağa kalkmayı öğretmiştir.

O, ağır sanayi hamlesiyle Türkiye’nin kalkınma mührünü vuran, D-8 projesiyle İslam Birliği’nin temellerini atan ve her şeyden önemlisi, bu aziz milletin evlatlarına yeniden "özgüven" aşılayan bir dahiydi. Bugün Çorum’dan Edirne’ye, Filistin’den tüm mazlum coğrafyalara kadar uzanan bu kutlu yürüyüşün her adımında onun alın teri, her cümlesinde onun vizyonu vardır.

Yeniden Refah Partisi İl Teşkilatı olarak bizler, sadece yas tutmuyoruz; onun bıraktığı o tertemiz mirası, "Milli Görüş" sancağını daha yükseğe taşıma sözümüzü tazeliyoruz. Hocamızın hayali olan "Yaşanabilir Bir Türkiye" hedefi için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Onun davası; hakkı üstün tutanların, mazlumun yanında saf tutanların ve adil bir düzen isteyenlerin davasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet tarihimizin 54. Hükümet Başbakanı, Hocamız, Liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı bir kez daha rahmetle anıyorum. Mevla bizleri, onun yolundan ve çizgisinden ayırmasın. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR