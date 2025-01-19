Şeker Fabrikası’nda uzun yıllar iç hizmetler şefliğinde görev yapan, yine aynı fabrika çalışanlarından Ertan Uğuş'un babası olan emekli Necati Uğuş hayatını kaybetti.

Necati Uğuş’un cenazesi bugün (19 Ocak 2025 Pazar günü) öğle namazının ardından Akşemseddin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verilecek.

Şeker –İş Sendikası Genel Merkez Örgütlenme Uzmanı Sefer Kahraman da sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Uğuş’un vefatını duyurarak başsağlığı diledi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ