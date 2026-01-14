Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanlığı'nın Olağan Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeleyen Necati Şimşek, Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı.

Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Şimşek'e mazbatasını Seçim İşleri Müdürü Ahmet Akbal takdim etti. Necati Şimşek'e mazbata töreninde oda yöneticileri de eşlik etti.

Kongrede Serap Usta Özdemir ile yarışan ve 223 oy alan Necati Şimşek’in yönetimi “Tuğçe Olukçu, Sevilay Çağlayan, Şükrü Özden, Muhterem Aydıner, Ali Sığlam ve Halit Özcan”dan oluşmuştu. Odanın Denetim Kurulu’na ise “Fethiye Altıner, Yasin Kahramantekin ve İsmail Emre Öz” seçilmişti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR