AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı olağan kongresinde konuşan Milletvekili Oğuzhan Kaya, ilimize hızlı trenin gelmesi konusunda yapılan proje başta olmak üzere Çorum’a yapılan bir çok projede emeği bulunan eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a teşekkür ederek konuşmasına devam etti.

Son dönemde hızlı trenin ilimize gelmemesi için birilerinin çalışma yaptığını ve bunları millete havale ettiğini kaydeden Milletvekili Kaya, partilerinin millete hizmete devam edeceğini, en kısa zamanda hızlı trenin de inşaatına başlanacağını kaydetti.

“Çorum’a hızlı tren gelecek ve kimse engelleyemeyecek. Çorum ihracatı sürekli artan bir kenttir. Bunun daha da artması için hızlı tren yatırımı önemlidir” diyerek konuşmasına devam eden Kaya, bugüne kadar partilerine hizmet eden eski başkanlara teşekkür ederek Mustafa Alagöz ve yeni yönetimine de başarı diledi.

Oğuzhan Kaya, bu şehir için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Editör: SELDA FINDIK