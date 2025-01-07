Türkiye genelinde aile hekimlerinin iş bırakma eylemine Çorum'dan destek geldi. Çorum'da iş bırakan aile hekimleri adına açıklamalarda bulunan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin, sağlık emekçilerinin karşılaştıkları sorunlara dikkat çekti ve Sağlık Bakanlığı'nın politikalarını eleştirdi.

Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin ve Birleşik Dayanışma Sendikası (BDS) 3. Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Veli Nayman, eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hekimler, Sağlık Bakanlığı’nın sorunlara çözüm üretmesi gerektiğine dikkat çekerek yeni yönetmeliklerin sağlık çalışanlarını zora soktuğunu vurguladı.

“Halkın Sağlığı ve Sağlık Çalışanlarının Hakları İçin Buradayız”

Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin, yaptığı açıklamada Aile Hekimliği Performans ve Ödeme Yönetmeliği’nin sağlık çalışanlarını zor durumda bıraktığını belirterek, “Halkın sağlığını korumak ve geliştirmek istiyor musunuz? Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek istiyor musunuz? Duyuyorsunuz biliyoruz. Ancak anlamıyorsunuz. Biz yine anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yönetmeliklerin sağlık hizmetlerinin doğasına aykırı olduğunun altını çizen Yetkin, "Reçete yazımı üzerindeki kısıtlamalar, hastaların tedavi süreçlerini zorlaştırıyor. Hastasını tedavi eden hekimlerin gelirlerinin azaltılması kabul edilemez.

Hekimlerin performans kriterleri üzerinden puanlama sistemiyle baskı altına alınması, mesleki bağımsızlığı zedeliyor." ifadesini kullandı.

“Biz Hekimiz, Esnaf Değiliz!”

BDS 3. Şube Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Veli Nayman ise, sağlık sistemindeki yapısal sorunlara dikkat çekti. Nayman, Aile Sağlığı Merkezleri’nin (ASM) mali yükünün hekimlerin üzerine bırakılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi: “ASM’lerin giderleri aile hekimleri tarafından karşılanıyor. Elektrik, su ve tıbbi malzeme giderleri enflasyon oranını aşarken, verilen cari giderler yetersiz kalıyor. Bizler hekim olarak, sadece hastalarımızın sağlığını düşünmek istiyoruz.”

Eylemin Gerekçelerini ve Taleplerini anlattı

Nayman, "ASM’lerin fiziki ve tıbbi donanımı kamu tarafından karşılanmalı. Sağlık hizmetlerinde koruyucu hekimlik öncelenmeli ve aile hekimlerinin hizmet verdiği nüfus 2.000 kişiyi aşmamalı. Sağlık çalışanlarının maaşları, mesleki sorumluluklarına göre düzenlenmeli. Sağlık çalışanlarına emekliliğe yansıyacak, kesintisiz ve insanca yaşamaya uygun maaşlar ödenmeli. Sağlıkta şiddeti önleyici etkili yasalar çıkarılmalı." şeklinde konuştu.

“Sağlık Sistemi, Hastaları ve Çalışanları Tüketiyor”

Nayman, Sağlık Bakanlığı’nın politikalarının sağlık sistemini ticarethane mantığına çevirdiğini ve bu durumun hem hastaları hem de çalışanları mutsuz ettiğine dikkati çekerek, "“Hastalarımızın haklarını savunuyoruz. Sağlık sistemindeki bu sorunlar hem çalışanları hem de halkı yıpratıyor. Bu düzenlemeler geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, Türk Tabipleri Birliği ve diğer birçok sağlık meslek örgütü eyleme katılarak sağlık çalışanlarına destek verdi.