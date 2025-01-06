AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Bahabey Caddesi üzerindeki eski Diş Hastanesi’nin bulunduğu yere “Yavruturna Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Verem Savaş Dispanseri” yapılacağını belirterek, 5 katlı olarak planlanan binanın ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

Bahabey Caddesi’nde Yavruturna Sağlıklı Hayat Merkezi, 9 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 2 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Verem Savaş Dispanseri binası yapım işi ihalesinin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tamamlanarak yer teslimi aşamasına gelindiğini kaydeden Kaya, “5 katlı olarak planlanan bina 4.700 metrekare kapalı alana sahip olacaktır. Proje tamamlandığında ilimizin dördüncü Sağlıklı Hayat Merkezi bu binada hizmete açılacaktır.

Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kanserle mücadele birimi (kolon, rahim ağzı, meme kanseri taramaları), Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi (Sigara Bıraktırma Polikliniği), Ruh Sağlığı Programları Birimi (psikolog, sosyal çalışmacı), Fiziksel Aktivite Salonu (fizyoterapist), Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Birimi (Diş Hekimi), Çocuk Gelişimi Birimi, Enfeksiyon Kontrol Birimi ve eğitim salonları bulunacaktır” dedi.

Editör: Haber Merkezi