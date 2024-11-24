Lig’de 10.haftaya kadar yenilgi yüzü görmeyen Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor, 10.hafta maçında deplasmanda karşılaştığı TVF Spor Lisesi’ne 3-2 kaybederek bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2.Lig 3.Grup 10.hafta maçında ligin iki yenilgisiz takımı TVF Spor Lisesi ile Sungurlu Belediyespor Ankara’da karşı karşıya geldi. Ankara Selim-Sırrı Tarcan Zeren Voleybol Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Çorum’un efeleri etkili başladı. İlk servis atışından itibaren skor üstünlüğünü eline geçiren Çorum temsilcisi ilk seti zor da olsa 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file dibinde rakibini durdurmakta zorlanan Çorum’un efeleri son bölümde yaptığı basit hatalar sonunda seti 25-19 kaybetti ve skor 1-1’e geldi.

Üçüncü sette de rakibine üstünlük kuramayan Çorum’un efeleri bu seti de 25-21 kaybederek 2-1 geriye düştü.

Dördüncü sette toparlanan ve rakibin smaçlarını blok sayı ile geri çeviren Sungurlu Belediyespor bu seti 25-20 kazanarak maçı final setine taşıdı. Final setine iyi başlayan Çorum temsilcisi, 11-7 önde olmasına rağmen basit hatalar sonunda seti 15-11, maçı ise 3-2 kaybetti.

Hakem kararları Sungurlu cephesinde büyük tepkiye neden olurken, maçın canlı yayın akışından çıkartılması tepkileri daha da artırdı.

Bu sezon ilk yenilgisini ayan Sungurlu Belediye, haftayı 22 puanla 2.sırada kapatırken, 9’da 9 yapan TVF Spor Lisesi ise 25 puanla zirvedeki yerini korudu.