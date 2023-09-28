Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz hafta Sakaryaspor’la oynadığı maçta kırmızı kart gören futbolcusu Michal Jan Nalepa’nın cezası belli oldu. Başkanlığını hemşehrimiz Fatih Maden’in yaptığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Polonyalı orta saha oyuncusuna “rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maçtan men cezası verdi.
Nalepa, Ahlatcı Çorum FK’nın1 Ekim Pazar günü Bodrumspor, 7 Ekim Cumartesi günü de Bandırmaspor’la deplasmanda oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.
PFDK, 1.Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin Bandırmaspor’la oynadığı maçta kırmızı kart gören futbolcuları Shaocong Wu ve Francis Nzaba’nın yanı sıra Göztepe maçında kırmızı kart gören Manisa FK’lı futbolcu Daniel Graovac’a da 2’şer maçtan men cezası verdi.