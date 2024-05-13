İsrail’in Filistin’de 7 Ekim’den beri sürdürdüğü saldırılara tepki için Amerika’nın Ohio eyaletinde üniversitelerde başlatılan oturma eylemleri ABD’nin ardından tüm dünyaya yayılırken, Çorum’da da Hitit Üniversitesi’nde öğrenci kulüpleri tarafından oturma eylemi ve özgürlük nöbeti yapılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada Filistin meselesi üzerine bugüne kadar bir çok sivil toplum kuruluşunun eylemler yaptığı ve 8 aydır aralıksız süren eylemler kapsamında geçtiğimiz günlerde HİTÜ’de Özgür Filistin Yürüyüşü gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Üniversitelerde yapılan öğrenci eylemlerinin en etkili eylemler arasında yer aldığı hatırlatılan açıklamada bu kapsamda Hitit Üniversitesi’nde üç gün sürecek bir dizi oturma eylemi ve özgürlük nöbeti başlatılacağı vurgulandı.

Buna göre HİTÜ Rektörlüğü’nün izni ve desteği ile İHH Çorum Şubesi, öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile bugün saat 12.00’de Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda üç gün sürecek olan eylemin başlatılacağı dile getirildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ