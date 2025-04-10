ATİK (Avrupa Ticaret İş Birliği Konseyi) Çorum ve Bölge Başkanı Fahri Karayan ve Sağlık Müdürlüğü çalışanı Fatih Karayan’ın 81 yaşında vefat eden anneleri Müzeyyen Karayan son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı bulunan Müzeyyen Karayan önceki gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi ikindi namazı sonrası Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye aile ve yakınlarının yanı sıra, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Çorum İl Temsilcisi Hacı Odabaş, önceki dönem Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Av. Derya Öztekin, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Hüseyin Göksal ve sağlık müdürlüğü çalışanları katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ