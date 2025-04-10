Çorum İl Özel İdaresi’nde de bayramlaşma töreni yapıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak öncülüğünde Genel Sekreter Yardımcıları Necat Yazıcı ve Mustafa Algül, Yol-İş Samsun 2 Nolu Şube Genel Sekreteri Ahmet Özdemir, birim müdürleri ,sendika temsilcileri ve idare personelinin katıldığı bayramlaşmada ilk olarak konuşmalar yapıldı.

Tüm personelin bayramlarını tebrik eden Genel Sekreter Çıplak, bayramların birlik ve beraberlik gibi manevi duyguları öne çıkardığını belirtti. Çıplak, ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine azami titizlik gösterilmesine vurgu yaparak, Çorum’da oldukça geniş ve zorlu bir bölgede özverili şekilde çalışma yapan personele teşekkürlerini iletip yeni çalışma sezonunda başarılar diledi.

Konuşma sonrası personelle tek tek bayramlaşılırken, katılımcılara şeker ve kolonya tutuldu.

Editör: SELDA FINDIK